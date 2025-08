Bandas tributo agitam fãs russos privados de seus ídolos musicais ocidentais

Mais de 100 pessoas cantam a plenos pulmões a famosa música "For whom the bell tolls" do Metallica na plateia de um bar em Moscou. No entanto, não vieram aplaudir os integrantes originais do grupo de metal, mas sim uma banda russa que toca versões de suas canções.

Metallica, Depeche Mode e Nick Cave são alguns dos artistas americanos, europeus e australianos que não se apresentam na Rússia desde o início da invasão de Moscou à Ucrânia, em fevereiro de 2022.