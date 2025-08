Visto para EUA pode exigir caução de R$ 82 mil; veja o que se sabe

Elaborado em parceria com o Departamento de Segurança Interna, o programa para pagamento de caução ao solicitar visto aos EUA foi assinado pelo presidente americano, Donald Trump / Crédito: Christopher Furlong / POOL / AFP

O Departamento de Estado dos Estados Unidos anunciou, nesta semana, o lançamento de um programa piloto que poderá exigir uma caução de até US$ 15 mil (cerca de R$ 82 mil) de cidadãos de países considerados de alto risco para permanência ilegal. A medida se aplica a solicitantes dos vistos B-1 (negócios temporários) e B-2 (turismo e lazer). A proposta visa combater o chamado overstay, quando o visitante ultrapassa o período de permanência autorizado.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Segundo o governo americano, a medida também funcionará como pressão diplomática para que os países de origem melhorem seus sistemas de verificação de identidade e segurança documental. As informações são da nota publicada nesta terça-feira, 5, no site oficial do Departamento de Estado dos Estados Unidos. Como o programa funcionará e quem será afetado O Visa Bond Pilot Program entra em vigor oficialmente no dia 20 de agosto de 2025 e terá duração inicial de 12 meses, com término previsto para 5 de agosto de 2026.

Os primeiros países incluídos na nova regra são Zâmbia e Malaui, mas o Departamento de Estado informou que poderá ampliar a lista ao longo do tempo. O Brasil, por enquanto, não faz parte do programa, e tem uma taxa de permanência irregular considerada baixa — apenas 1,62%, de acordo com dados oficiais de 2023. Países com taxas elevadas e sistemas de triagem considerados frágeis devem ser os principais alvos da nova exigência.