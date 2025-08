'Tinder das Montanhas' proporciona amor na Suíça

Cathy e Patrick adoram contar como se conheceram: graças a uma mensagem deixada em um caderno vermelho em uma montanha na Suíça. Cansada de aplicativos de namoro, a mulher recorreu ao chamado 'Tinder das montanhas'. "Foi uma bela maneira de nos encontrarmos", lembra Cathy Rotzetter, 58 anos, em uma recente caminhada no cantão de Friburgo, no oeste do país alpino.

Cathy tomou a decisão em outubro do ano passado. Depois de escalar o Wandflue (2.133 metros), ela escreveu seus dados de contato no caderno vermelho que encontrou lá em cima. Nove meses depois, ela está abraçada a Patrick, com o topo do Wandflue ao fundo. "No caderno, escrevi que gosto de caminhar tranquilamente, mas que gosto de tomar um drinque depois do esforço", conta ela com uma risada. Patrick, que tem a mesma idade de Cathy e preferiu não revelar o sobrenome à AFP, escalou a montanha uma semana depois. E quando chegou ao cume, ficou encantado com a mensagem de Cathy.

- "Seremos dois" - A ideia do 'Tinder das montanhas' surgiu em um momento de solidão no topo do Dent de Broc, que tem vista para o pitoresco Lago Gruyère a uma altura de 1.829 metros. Uma aposta entre amigos fez o resto. Thibaud Monney é um alpinista apaixonado de 29 anos e, quando estava contemplando a magnífica paisagem do topo do Dent de Broc, percebeu que gostaria de compartilhar o momento com alguém.

Sem pensar duas vezes, ele escreveu o que estava pensando em um caderno com capa de couro, do tipo tradicionalmente encontrado nos cumes do cantão de Friburgo para que os montanhistas deixem algumas informações. "Subi para ver o pôr do sol e estava sozinho, da próxima vez seremos dois", escreveu o jovem. "Coloquei meu número de telefone e uma pessoa entrou em contato comigo", conta.

Os colegas de Thibaud Monney, um professor de Marcenaria para pessoas com deficiência, brincavam dizendo que ele poderia deixar vários cadernos no topo das montanhas. "E isso funcionou bem", disse ele em uma recente caminhada até o topo de La Vudalla (1.670 m), que oferece uma vista sublime de Gruyère, a região onde o famoso queijo é produzido. "Vários casais foram formados graças a esses cadernos", disse ele ao folhear um deles, que colocou ao lado do livro de visitas, ambos protegidos por um armário de metal preso a uma grande cruz de madeira.