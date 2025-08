Saldo de mortos em colapso de mina no Chile sobe para cinco

Equipes de resgate encontraram o corpo de mais um mineiro que ficou preso após desabamento da El Teniente. Um trabalhador segue desaparecido.Foi encontrado neste domingo (03/08) o corpo do quarto mineiro que estava desaparecido após um sismo de magnitude 4,2 provocar o desabamento da mina subterrânea de cobre El Teniente, no Chile, na quinta-feira. Com isso, o número de mortos causados pelo acidente chega a cinco, já que a primeira vítima fatal havia sido confirmada horas após o colapso de um dos setores mais profundos da mina. As atividades de resgate continuam para encontrar um último trabalhador que segue desaparecido, informou a estatal chilena Codelco. "Nossos esforços estão concentrados no resgate do último trabalhador", disse em coletiva de imprensa o gerente geral da mina Andrés Music. Segundo Music, as chances de encontrar o último mineiro com vida são pequenas, mas ele reconheceu que não se sabe "se atrás do desabamento pode haver um espaço" onde o trabalhador possa ter permanecido. Maior mina subterrânea de cobre do mundo Com mais de 4,5 mil quilômetros de túneis, El Teniente é a maior mina subterrânea de cobre do mundo. Em linha reta, a distância é superior à medida entre o ponto mais ao norte e o mais ao sul do Brasil. O complexo fica a cerca de 120 quilômetros ao sul de Santiago e é administrado pela Codelco, maior produtora de cobre do mundo. As atividades da mina estão paralisadas desde sexta-feira, por ordem do Ministério de Mineração, para facilitar as buscas. O acidente é o mais grave registrado em mais de três décadas no local. Em 1990, outra "explosão de rocha" causou a morte de seis trabalhadores. Entre os cerca de 100 socorristas, há funcionários que participaram do emblemático resgate de 33 mineiros que ficaram presos por mais de dois meses na mina San José, no norte do Chile, em 2010. Ministério Público investiga origem do sismo Ainda não está claro se o sismo ocorreu de forma natural ou se foi provocado pelas próprias perfurações realizadas pela Codelco. O Ministério Público da região abriu uma investigação para analisar o caso. No sábado, o presidente chileno Gabriel Boric reuniu-se com os familiares dos mineiros e, em entrevista coletiva, afirmou que há muito a se esclarecer sobre o acidente, mas que a prioridade no momento é o resgate das vítimas. gq (EFE, AFP)