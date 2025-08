Ruanda receberá até 250 migrantes expulsos pelos EUA

Ruanda "estabeleceu um acordo com os Estados Unidos para aceitar até 250 migrantes", confirmou nesta terça-feira (5) à AFP a porta-voz do governo, Yolande Makolo, sem revelar mais detalhes sobre os prazos nem quem poderia ser incluído no acordo.

Washington iniciou uma controversa campanha de deportação, na qual migrantes condenados por crimes — entre eles latino-americanos — são deportados para países terceiros, incluindo o Sudão do Sul e Essuatíni.