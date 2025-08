=== ISRAEL GAZA ===

JERUSALÉM:

Israel se prepara para uma nova etapa na guerra em Gaza

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, convocou seu gabinete de segurança nesta terça-feira (5) para preparar uma nova fase na guerra na Faixa de Gaza, onde voltou a autorizar parcialmente o comércio do setor privado.

TEL AVIV:

Guerra em Gaza amplia as divisões em Israel

À medida que se prolonga, a guerra na Faixa de Gaza coloca amigos e parentes em lados opostos e acentua as divisões políticas e culturais em Israel.

GENEBRA:

Quase 180 países debatem em Genebra o problema da poluição dos plásticos

Representantes de quase 180 países se reúnem a partir desta terça-feira (5) na sede da ONU em Genebra para redigir, em um prazo de 10 dias, o primeiro tratado mundial destinado a reduzir a poluição por plásticos, que ameaça sufocar o planeta.

SAN PEDRO:

Produtores rurais mantêm apoio a Milei, mas cobram mais reformas

Em La Buena Moza, no noroeste da província de Buenos Aires, a colheita de laranjas para exportação avança a todo vapor e a soja está pronta para embarcar, mas há impaciência: os produtores pedem mais reformas ao presidente da Argentina, Javier Milei.

HIROSHIMA:

Hiroshima pede ao mundo que abandone as armas nucleares 80 anos após bombardeio

O Japão recorda na quarta-feira (6) o 80º aniversário do lançamento da bomba atômica sobre Hiroshima com uma cerimônia que deve reunir um número recorde de países representados, em um contexto marcado por pedidos pelo abandono das armas nucleares e as guerras na Ucrânia e no Oriente Médio.

TÓQUIO:

Agosto de 1945, o inferno nuclear em Hiroshima e Nagasaki

Há 80 anos, em 6 de agosto de 1945, um bombardeiro americano B-29 lançou sobre Hiroshima, no oeste do Japão, a primeira bomba atômica direcionada contra uma área habitada na história.

BULLE:

'Tinder das Montanhas' proporciona amor na Suíça

Cathy e Patrick adoram contar como se conheceram: graças a uma mensagem deixada em um caderno vermelho em uma montanha na Suíça. Cansada de aplicativos de namoro, a mulher recorreu ao chamado 'Tinder das montanhas'.

Acompanhamento do Masters 1000 de Toronto e do WTA de Montreal

