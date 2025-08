Número de mortos em naufrágio de migrantes no Iêmen sobe para 96

Mais de 90 pessoas morreram no naufrágio de uma embarcação de migrantes na costa do Iêmen, segundo um novo balanço comunicado nesta terça-feira (5) à AFP por dois responsáveis do país e uma fonte da Organização Internacional para as Migrações (OIM).

A embarcação, que transportava principalmente cidadãos etíopes, naufragou no domingo enquanto seguia para a província de Abyan, um destino frequente para os barcos de traficantes que levam migrantes africanos para os países ricos do Golfo.