Morre mãe da Praça de Maio cujo testemunho mostrou ao mundo a ditadura argentina

Usando um lenço branco na cabeça, símbolo do movimento, Maroni falou sobre o desaparecimento de seus filhos à imprensa estrangeira, driblando a censura da ditadura civil-militar argentina (1976-1983), em um depoimento que deu a volta ao mundo.

Enriqueta Rodríguez de Maroni, a mãe da Praça de Maio cujo testemunho à televisão holandesa durante a Copa do Mundo de 1978 revelou internacionalmente os crimes da ditadura argentina, morreu nesta terça-feira (5) aos 98 anos, informou a organização humanitária.

"Lembro-me desse momento. Nunca esqueço os olhos tristes dessas mulheres", disse nesta terça-feira à AFP o jornalista holandês Frits Jelle Barend, um dos repórteres que a entrevistaram na ocasião na Praça de Maio, ao lado de outras mães.

Dois filhos de Maroni, María e Juan, foram sequestrados pelo Exército em 5 de abril de 1977 em Buenos Aires junto com seus companheiros e permaneceram cativos em um centro clandestino de detenção, segundo sobreviventes.

Na época, eles tinham 23 e 21 anos, respectivamente, e estão desaparecidos até hoje. Maroni morreu sem saber o que aconteceu com eles.

"Eles vieram às nossas casas, as reviraram, roubaram quando quiseram. Destruíram as casas, porque as destruíram e roubaram tudo o que tínhamos. E além disso, roubaram nossos filhos e nunca mais soubemos nada sobre eles. O Exército fez isso. O Exército!", disse Maroni à televisão holandesa em junho de 1978 em uma entrevista na Praça de Maio, ao lado de outras mães.