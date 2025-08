Morre ex-jogador alemão Frank Mill, campeão do mundo em 1990

O ex-centroavante alemão Frank Mill, campeão da Copa do Mundo em 1990, "faleceu na madrugada desta terça-feira em decorrência de um infarto", aos 67 anos, informou o clube Rot-Weiss Essen.

Formado no Eintracht Essen e no Rot-Weiss Essen (dois clubes de sua cidade natal), Mill jogou como profissional no Borussia Mönchengladbach, Borussia Dortmund e Fortuna Düsseldorf, e fez 17 jogos pela seleção da Alemanha.