Meio-campista Tyler Morton deixa Liverpool e assina com Lyon

"Aqui também, você nunca caminhará sozinho", escreveu o clube francês no X, dando as boas-vindas ao jovem jogador e fazendo uma referência ao hino dos 'Reds', "You'll never walk alone".

Aos 22 anos, Morton começou sua trajetória no Liverpool ainda aos sete anos de idade. Ele assinou seu primeiro contrato profissional com os 'Reds' aos 17, juntando-se ao time principal comandado pelo então técnico Jürgen Klopp.

Morton é a quarta contratação do Lyon neste verão, depois do atacante português Afonso Moreira (Sporting de Lisboa), do zagueiro holandês Ruben Kluivert (do Casa Pia, também de Portugal) e do meia-atacante tcheco Pavel Sulc (Viktoria Plzen, da República Tcheca).

