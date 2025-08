Lula quer convidar Trump para a COP30 em Belém

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse, nesta terça-feira (5), que planeja ligar para Donald Trump para convidá-lo à COP30 em Belém, mas não para falar sobre as tarifas que o presidente dos Estados Unidos impôs ao país pois, segundo ele, Trump não quer conversar sobre isso.

O anúncio do convite à maior cúpula sobre o clima da ONU ocorre em meio a uma crise diplomática e comercial entre os dois países devido às sobretaxas de Trump e ao julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro, aliado do republicano.