Jobe Bellingham admite 'ansiedade' para estar à altura do irmão no Dortmund

Jobe, de 19 anos, é dois anos mais novo que Jude, que foi contratado pelo Real Madrid em 2023, depois de ter passado três temporadas no Dortmund, e se tornou um dos melhores jogadores do mundo.

"Não sou perfeito. Penso nessas coisas, mas o clube me convenceu de que isso não me afetaria muito", acrescentou.

Jobe Bellingham estreou pelo Borussia Dortmund na Copa do Mundo de Clubes. Marcou um gol e deu uma assistência nos quatro jogos da equipe no torneio nos Estados Unidos.

Assim como fazia no Sunderland, Jobe usa seu primeiro nome na camisa ao invés do sobrenome, para evitar as comparações com seu irmão mais velho.

