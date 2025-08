Famintas, crianças estão 'reduzidas a pele e ossos' no Sudão, alerta ONU

As crianças famintas do Sudão estão reduzidas a "pele e ossos", e milhares de famílias presas pela guerra correm o risco de morrer de fome em uma cidade cercada do oeste do país, alertou a ONU nesta terça-feira (5).

O conflito no Sudão, que enfrenta desde abril de 2023 o Exército do general Abdel Fatah al Burhan com as Forças de Apoio Rápido (FAR), dirigidas por seu ex-número dois, Mohamed Daglo, causou dezenas de milhares de mortos e milhões de deslocados e refugiados.