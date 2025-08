Congresso dos EUA intima Bill e Hillary Clinton por caso Epstein

Um comitê do Congresso americano, de maioria republicana, anunciou, nesta terça-feira (5), ter intimado o ex-presidente democrata Bill Clinton e a esposa dele, a ex-chefe da diplomacia Hillary Clinton, como parte da investigação sobre o criminoso sexual Jeffrey Epstein.

O congressista republicano James Comer disse que o ex-presidente foi intimado a se apresentar em 14 de outubro e sua esposa, no dia 9 do mesmo mês, para esclarecer seus vínculos com Epstein, um rico financista que foi encontrado morto em sua cela na prisão em 2019, antes de ser julgado por tráfico sexual.