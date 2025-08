China anuncia implementação progressiva da gratuidade na educação pré-escolar

A China anunciou, nesta terça-feira (5), a implementação progressiva da gratuidade na educação pré-escolar a partir do próximo ano letivo, no momento em que o segundo país mais populoso do mundo enfrenta uma crise demográfica.

"A partir do semestre de outono de 2025, as taxas de cuidado e educação para crianças do último ano do jardim de infância público serão eliminadas", informou o conselho de Assuntos de Estado, acrescentando que deseja "promover progressivamente a gratuidade da educação pré-escolar".