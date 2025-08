Wall Street fecha em alta após perdas da semana passada

Isto ocorreria porque na sexta-feira foram reportados retrocessos importantes no mercado de trabalho nos Estados Unidos, principalmente com uma forte revisão para baixo na criação de novos empregos, a níveis não vistos desde a pandemia de covid-19.

Só este repique técnico pode explicar a progressão em Wall Street, acrescentou Sosnick, considerando que nesta segunda-feira não foi publicado nenhum dado econômico importante e que "as previsões de uma redução das taxas" de juros do Federal Reserve (Fed, banco central americano) "não mudaram de forma considerável desde a sexta-feira".

Mas "já vimos os mercados acionários reagirem com força à menor oportunidade de compra", acrescentou.

As novas tarifas de Donald Trump são "praticamente definitivas", mas não se descarta a possibilidade de uma renegociação imediata, disse no domingo o representante comercial dos Estados Unidos, Jamieson Greer.

Do lado dos indicadores, o mercado espera a publicação, na terça-feira, da balança comercial americana e que Trump designe um novo governador do Fed, após a renúncia, na sexta-feira, de Adriana Kugler antes do fim de seu mandato, em janeiro de 2026.

tmc/def/val/cjc/mvv/am