Rybakina avança às semifinais de WTA 1000 de Montreal após abandono de Kostyuk

A cazaque Elena Rybakina se tornou a primeira mulher a se classificar para as semifinais do Aberto do Canadá nesta segunda-feira (4), após a desistência da ucraniana Marta Kostyuk devido a uma lesão no pulso.

Rybakina, 12ª colocada no ranking da WTA, vencia por 6-1 e 2-1 quando Kostyuk (28) anunciou o abandono e deixou a quadra em Montreal visivelmente emocionada.