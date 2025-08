Putin anuncia produção em massa de mísseis hipersônicos

Sistema Oreshnik será produzido e implementado em Belarus. Armamento 10 vezes mais rápido que a velocidade do som foi usado na Ucrânia de forma experimental em 2024 e pode carregar ogivas nucleares.O presidente russo, Vladimir Putin, anunciou nesta sexta-feira (01/08) que a Rússia iniciou a produção em massa de seus novos mísseis hipersônicos Oreshnik e reafirmou seus planos de implantá-los até o final deste ano em território bielorusso. Ao lado do presidente de Belarus, Alexander Lukashenko, Putin afirmou que o exército já selecionou os locais no país vizinho onde os sistemas do míssil balístico de alcance intermediário serão instalados. "O trabalho preparatório está em andamento, e muito provavelmente estaremos concluindo antes do final do ano", disse Putin, acrescentando que a primeira leva dos Oreshniks já foi produzida e incorporada pelo seu Exército. O presidente russo prometia a produção deste armamento desde fevereiro de 2023. Míssil pode carregar ogivas nucleares A Rússia usou pela primeira vez o Oreshnik contra a Ucrânia em novembro de 2024, quando disparou a arma experimental contra uma fábrica em Dnipro. Na ocasião, o presidente russo disse que os sistemas de defesa aérea dos EUA seriam incapazes de deter o novo míssil, capaz de voar a dez vezes a velocidade do som e carregar ogivas nucleares. Putin chegou a afirmar que o armamento é tão potente que seu uso combinado poderia ser tão devastador quanto um ataque nuclear. Além disso, advertiu o Ocidente de que Moscou poderia usá-lo contra os aliados da Ucrânia na Otan. À época, seu uso experimental foi tomado como uma resposta à decosão do ex-presidente dos EUA, Joe Biden, de autorizar Kiev a usar mísseis americanos de longo alcance contra o território russo. Os mísseis de alcance intermediário podem viajar entre 500 e 5,5 mil quilômetros e seu uso estava banido por um tratado da era soviética que Estados Unidos e Rússia abandonaram em 2019. O chefe das forças de mísseis da Rússia declarou que o Oreshnik tem alcance para atingir toda a Europa. Rússia posiciona armamento nuclear em Belarus No ano passado, Putin e Lukashenko assinaram um tratado que concede garantias de segurança a Belarus, incluindo o possível uso de armas nucleares russas para ajudar a repelir qualquer agressão. Lukashenko, que governa Belarus com mão de ferro há mais de 30 anos e depende de subsídios e apoio do Kremlin, permitiu que a Rússia usasse o território de seu país para enviar tropas à Ucrânia em 2022 e também para abrigar algumas de suas armas nucleares táticas. A doutrina nuclear revisada de Putin permitiu à Rússia empregar este tipo de armamento em "resposta ao uso de armas nucleares e outros tipos de armas de destruição em massa" contra Moscou e seus aliados. gq (AFP, AP, EFE, Reuters)