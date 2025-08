Quase 600 ex-funcionários dos serviços de Segurança de Israel, incluindo vários ex-diretores do Mossad e do Shin Bet, pediram ao presidente americano Donald Trump, em uma carta divulgada nesta segunda-feira (4), que pressione o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu para acabar com a guerra em Gaza.

O enviado especial do presidente americano Donald Trump, Steve Witkoff, pretende viajar à Rússia esta semana, antes do ultimato anunciado para as sanções de Washington em um cenário de tensão crescente com Moscou.

PRATO:

Máfia chinesa disputa o coração da 'fast fashion' na Itália

Quando o corpo de Zhang Dayong foi encontrado com seis tiros em uma poça de sangue em um beco de Roma ninguém suspeitou de uma conexão com Prato, o coração da indústria têxtil italiana.

-- ORIENTE MÉDIO

BEIRUTE:

Cinco anos após explosão em Beirute, presidente do Líbano promete justiça

O presidente do Líbano, Joseph Aoun, prometeu justiça nesta segunda-feira (4), cinco anos após a gigantesca explosão no porto de Beirute, cuja investigação ainda não foi concluída.

-- ÁSIA

TÓQUIO:

De Godzilla a Astro Boy: como a bomba atômica transformou a cultura japonesa

As bombas nucleares que atingiram Hiroshima e Nagasaki influenciaram profundamente e durante décadas a cultura japonesa, inspirando desde Godzilla até as histórias dos mangás.

=== SOCIEDADE, ARTES E CIÊNCIAS ===

BANGOR:

Pipas gigantes são usadas para gerar eletricidade na Irlanda

No litoral tomado por vento do oeste da Irlanda, pesquisadores "soltam" pipas gigantes, não para se divertir, mas sim para gerar energia elétrica renovável e impulsionar uma revolução na energia eólica.

ATENAS:

Habitantes do coração histórico de Atenas se revoltam contra o turismo excessivo

Giorgos Zafeiriou já não reconhece seu bairro, o centro histórico de Atenas, com suas calçadas invadidas por mesas de restaurantes, o vai e vem de malas com rodas que circulam no meio de latas de lixo transbordando e o barulho da música.

=== ESPORTES ===

-- TÊNIS

Acompanhamento do Masters 1000 de Toronto e do WTA de Montreal

