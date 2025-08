Mais de 82 mil pessoas são evacuadas devido a fortes chuvas em Pequim

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

As autoridades alertaram para o risco de inundações no subúrbio noroeste de Miyun, o mais atingido pelas chuvas da semana passada, bem como em Fangshan, no sudoeste, Mentougou, no oeste, e Huairou, no norte.

O serviço meteorológico municipal também emitiu alerta vermelho (máximo) ao prever chuvas intensas do meio-dia de segunda até a manhã de terça-feira.

As inundações nos subúrbios do norte de Pequim deixaram, na semana passada, ao menos 44 mortos e nove desaparecidos, segundo dados oficiais.

A China é o maior emissor mundial de gases de efeito estufa, causadores das mudanças climáticas.