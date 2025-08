Maior incêndio florestal do ano nos EUA segue fora de controle no Grand Canyon

O Grand Canyon, um dos parques naturais mais famosos do oeste dos Estados Unidos, sofre há um mês com um incêndio florestal fora de controle, que se tornou o maior do ano no país e devastou quase 50 mil hectares.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

"Apesar de uma umidade relativa de apenas 4%, conseguiram conter ao mínimo o avanço do incêndio", declarou o comando dos bombeiros do estado do Arizona (sudoeste) em um comunicado nesta segunda-feira (4).

Segundo o site do governo InciWeb, que monitora os incêndios em todo o país, o chamado Dragon Bravo, descrito como um "mega-incêndio", só foi controlado em 13% e é provável que se expanda nos próximos dias devido ao clima extremamente seco e quente no estado do Arizona.

Este já é o maior incêndio florestal do ano nos Estados Unidos, com mais de 49.700 hectares queimados desde a segunda-feira.

O Parque Nacional do Grand Canyon, visitado anualmente por cerca de 4,5 milhões de turistas americanos e estrangeiros, fechou sua Borda Norte (North Rim) em meados de julho até 15 de outubro.