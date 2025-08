Irã condiciona negociações com EUA à responsabilização por ataques contra instalações nucleares

O Irã quer que os Estados Unidos assumam suas responsabilidades pelos ataques de junho contra as instalações nucleares do país como condição para futuras negociações, ao mesmo tempo em que descartou conversações diretas com Washington.

Os Estados Unidos atacaram várias instalações nucleares do Irã em 22 de junho, no âmbito da guerra iniciada por Israel e que acabou com os incipientes contatos sobre o programa nuclear do Irã.