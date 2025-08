Exército israelense reporta 'projétil huthi' lançado do Iêmen

Um "projétil huthi" foi lançado em direção a Israel desde o Iêmen, ativando sirenes de alerta aéreo em várias regiões do país, informou nesta terça-feira (5, data local) o Exército israelense no X.

Os huthis, que controlam a capital Saná e vastas regiões do Iêmen, fazem parte de uma aliança anti-Israel composta pelo Irã, além do Hezbollah no Líbano e do movimento islamista palestino Hamas.

Tudo isso, alegam, em apoio aos palestinos da Faixa de Gaza, devastada pelo Exército israelense em sua guerra com o movimento islamista Hamas.

Em resposta, Israel bombardeou várias vezes as infraestruturas controladas pelos huthis, incluindo portos no oeste do país e o aeroporto de Saná.

O conflito começou com o ataque surpresa do Hamas no sul de Israel em 7 de outubro de 2023 que resultou na morte de 1.219 pessoas em Israel.