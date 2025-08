EUA fecha embaixada no Haiti após troca de tiros

Os Estados Unidos anunciaram nesta segunda-feira (4) que fecharam sua embaixada no Haiti e confinaram os funcionários dentro do recinto devido a troca de tiros nas proximidades de Porto Príncipe, capital do país caribenho.

O país mais pobre da América Latina e do Caribe está mergulhado em uma crise política e em uma onda de violência por parte de grupos armados, que uma missão internacional de apoio à segurança liderada pelo Quênia tenta conter.