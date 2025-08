Enviado especial americano visitará a Rússia esta semana

O enviado especial do presidente americano Donald Trump, Steve Witkoff, pretende viajar à Rússia esta semana, antes do ultimato anunciado para as sanções de Washington em um cenário de tensão crescente com Moscou.

O Kremlin considerou nesta segunda-feira (4) que a visita será "importante, substancial e útil", no momento em que as relações entre Rússia e Estados Unidos enfrentam um pico repentino de tensões após o envio, na sexta-feira por parte de Trump, de dois submarinos nucleares, consequência de uma discussão online com o ex-presidente russo Dmitri Medvedev.