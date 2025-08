O armador De'Aaron Fox chegou a um acordo com o San Antonio Spurs da NBA sobre uma extensão de contrato de quatro anos por US$ 229 milhões (cerca de R$ 1,25 bilhão pela cotação atual), de acordo com diversas reportagens publicadas desta segunda-feira (4).

Se não tivesse assinado a renovação, o jogador de 27 anos, adquirido em uma troca com o Sacramento em fevereiro, poderia se tornar um agente livre no ano que vem, mas agora está garantido até a temporada 2029-2030, de acordo com a ESPN e o The Athletic.