Cinco anos após explosão em Beirute, presidente do Líbano promete justiça

O presidente do Líbano, Joseph Aoun, prometeu justiça nesta segunda-feira (4), cinco anos após a gigantesca explosão no porto de Beirute, cuja investigação ainda não foi concluída. Em 4 de agosto de 2020, uma das maiores explosões não nucleares da história destruiu bairros inteiros da capital libanesa, provocou mais de 220 mortes e deixou 6.500 feridos.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora A explosão foi provocada por um incêndio em um depósito onde estavam armazenadas, sem medidas de segurança e apesar das advertências envidas à administração, toneladas de nitrato de amônio, material utilizado como fertilizante. Aoun afirmou nesta segunda-feira que o Estado libanês está "comprometido a revelar toda a verdade, sem importar os obstáculos ou as autoridades envolvidas", em um país onde a cultura da impunidade está profundamente enraizada. A segunda-feira foi declarada dia de luto nacional e uma manifestação para exigir justiça está agendada para o porto, onde os silos de trigo destruídos ainda permanecem de pé, em meio a guindastes e contêineres. "A lei deve ser aplicada a todos, sem exceção", disse o presidente em um comunicado. "Estamos trabalhando com todos os recursos disponíveis para garantir que as investigações aconteçam com transparência e integridade".

O primeiro juiz responsável pela investigação, em 2020, teve que abandonar o caso após indiciar o ex-primeiro-ministro Hasan Diab e três ex-ministros. O juiz independente Tarek Bitar retomou a investigação, mas foi obrigado a suspendê-la novamente, em janeiro de 2023, devido à hostilidade de grande parte dos partidos políticos, em particular do Hezbollah. Ele foi acusado de insubordinação pelo procurador-geral, um fato sem precedentes na história do Líbano.

Os parentes das vítimas e várias ONGs internacionais pediram a criação de uma comissão de investigação internacional, uma proposta rejeitada pelo Líbano. - "Não vamos parar" - Após mais de dois anos de estagnação, o juiz retomou as investigações e, no início do ano, abriu processos contra outras 10 pessoas.

O magistrado concluiu os interrogatórios e aguarda respostas a pedidos de informações enviados em julho a vários países árabes e europeus, disse à AFP um funcionário do Judiciário sob a condição de anonimato. Uma vez finalizado o processo de investigação, o caso será remetido ao Ministério Público para avaliação antes de eventuais acusações formais, acrescentou. O primeiro-ministro Nawaf Salam, ex-juiz da Corte Internacional de Justiça, disse no domingo que conhecer a verdade e estabelecer responsabilidades era "uma questão nacional".