Arábia Saudita executa 17 pessoas em três dias

No fim de semana, o país do Golfo executou 15 pessoas. Apenas no domingo foram oito: sete estrangeiros (quatro somalis e três etíopes) por "contrabando de haxixe" e um saudita pelo assassinato da própria mãe.

"Isso é particularmente preocupante em um contexto mundial no qual a tendência está mais para a descriminalização da posse e do consumo de cannabis", afirmou à AFP.

Para Jeed Basyouni, da organização de defesa dos direitos humanos Reprieve, com sede em Londres, "o ano de 2025 mostrou um aumento notável nas execuções relacionadas a crimes envolvendo entorpecentes, especialmente no que diz respeito à cannabis".

O ritmo das execuções pode levar o país a superar seu recorde do ano passado, com 338 penas de morte.

Desde o início do ano, a Arábia Saudita executou mais de 230 pessoas. A maioria, mais de 150, devido a acusações relacionadas com drogas.

Especialistas contatados pela AFP vinculam este aumento à "guerra contra as drogas" lançada por Riade em 2023, principalmente contra o consumo crescente de captagon, do qual o reino, a maior economia do mundo árabe, é um dos principais mercados, segundo a ONU.

A Arábia Saudita retomou as execuções por crimes relacionados com as drogas em 2022, após ter suspendido por três anos a aplicação da pena de morte em casos de narcóticos.

Em 2022, 19 pessoas foram executadas, duas em 2023 e 117 em 2024 por crimes relacionados com as drogas, segundo a contagem da AFP.