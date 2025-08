Adolescente condenado a um ano de prisão no Reino Unido por torturar e matar gatos

Um jovem de 17 anos foi condenado a um ano de prisão, nesta segunda-feira (4) por torturar e matar dois gatos pequenos, que foram encontrados com as vísceras de fora em uma região de floresta do noroeste de Londres.

O tribunal londrino de Highbury ainda deve se pronunciar sobre a pena de seu cúmplice, uma jovem de 17 anos.

Os gatinhos mortos foram encontrados por um pedestre em 3 de maio em Ruislip, subúrbio de Londres.

Um deles estava pendurado em uma árvore com uma corda, completamente destripado, com os olhos arregalados e o outro no chão amarrado com cordas.

Pedaços de carne e pele parecem ter sido queimados. Facas, tesouras e maçaricos foram encontrados no local.