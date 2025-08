Opep+ aumenta produção de petróleo em 547.000 barris diários

Os oito ministros da Energia decidiram um aumento "da produção de 547.000 barris por dia em setembro de 2025 na comparação com o nível de produção de agosto", afirma um comunicado da Opep.

Arábia Saudita, Rússia e outros seis países produtores de petróleo da Opep+ decidiram neste domingo (3) aumentar suas cotas de produção, ampliando a estratégia de reconquista de parcelas do mercado.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

O aumento já está antecipado nos preços atuais do petróleo bruto, segundo Giovanni Staunovo do banco UBS, que não prevê turbulências na reabertura dos mercados na segunda-feira.

O preço do Brent, referência mundial, está atualmente ao redor de 70 dólares, muito distante do máximo de 120 dólares alcançado no início de 2022, após a invasão das forças russas da Ucrânia.

A Organização dos Países Exportadores de Petróleo e seus aliados (Opep+) preferem se concentrar atualmente na recuperação de parcelas do mercado.

A Opep+ decidiu há alguns meses aumentar as cotas de produção, após lutar por muito tempo contra a queda dos preços, reduzindo a oferta por meio de vários cortes de produção.