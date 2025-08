Netanyahu pede ajuda ao CICV para fornecer alimentos aos reféns israelenses

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, pediu ajuda ao Comitê Internacional da Cruz Vermelha (CICV) "para fornecer alimentos" e "assistência médica" aos reféns israelenses mantidos em cativeiro pelo Hamas em Gaza, segundo um comunicado de seu gabinete.

Netanyahu "conversou com o chefe da delegação do CICV em nossa região, Julian Larison, e solicitou seu envolvimento no fornecimento de alimentos aos nossos reféns e tratamento médico imediato", afirma a nota.