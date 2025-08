Mais de 4.500 links de conversas do ChatGPT foram acidentalmente vazados na internet

O problema ocorreu devido a uma funcionalidade, recém-adicionada, que permitia que as pessoas tornassem as próprias conversas detectáveis

Alguns usuários do ChatGPT, da OpenAI, tiveram suas conversas com a ferramenta acidentalmente indexadas por mecanismos de busca como o Google. Segundo o divulgado pela revista norte-americana Fast Company, ao todo foram mais de 4.500 links expostos.

O caso foi confirmado pelo diretor de segurança da informação da OpenAI, Dane Stuckey, em publicação realizada no X, antigo Twitter, nessa quinta-feira, 31. Segundo o informado, o problema ocorreu devido a uma funcionalidade, recém-adicionada, que permitia que as pessoas tornassem as próprias conversas detectáveis.