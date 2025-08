Jubileu dos Jovens termina com grande missa celebrada pelo papa Leão XIV

Mais de um milhão de pessoas compareceram neste domingo (3) a uma missa em Roma presidida pelo papa Leão XIV que encerrou o chamado Jubileu dos Jovens, um evento que reuniu participantes de todo o mundo durante uma semana. A missa foi celebrada em uma grande esplanada nas imediações da cidade, assim como o restante da programação do Jubileu dos Jovens, um dos momentos de maior destaque do Ano Santo, que atraiu meio milhão de jovens a Roma.

No sábado, antes de uma vigília noturna liderada pelo pontífice, os organizadores confirmaram a presença de 800.000 pessoas no enorme espaço ao ar livre preparado no distrito de Tor Vergata, perto da capital italiana. E neste domingo, o Vaticano anunciou que o número aumentou para um milhão de participantes. A maioria dormiu no chão para aguardar a missa de domingo. "Há uma solicitação importante no nosso coração, uma necessidade de verdade que não podemos ignorar, que nos leva a perguntar: O que é realmente a felicidade? Qual é o verdadeiro sabor da vida? O que nos liberta dos pântanos do absurdo, do tédio, da mediocridade?", perguntou o papa de 69 anos em sua homilia. "Aspirem a coisas grandes, à santidade, onde quer que estejam. Não se conformem", disse Leão XIV aos jovens.

"Continuem caminhando com alegria seguindo as pegadas do Salvador e contagiem com o seu entusiasmo e o testemunho da sua fé todos aqueles que encontrarem. Boa viagem!", afirmou para se despedir dos jovens que agora retornarão para suas casas. - "Woodstock" católico - A missa, sob um céu ensolarado, foi acompanhada pela música de um coral e pela presença de quase 450 bispos e 700 padres, todos com túnicas verdes.

O enorme arco dourado que cobria o palco era dominado por uma cruz gigantesca. Os jovens peregrinos, procedentes de 146 países, segundo o Vaticano, lotaram as ruas de Roma desde segunda-feira, cantando e exibindo bandeiras. O ambiente festivo chegou ao ponto máximo no sábado, antes da vigília noturna presidida pelo papa, que a emissora italiana Rai chamou de "Woodstock" católico.

Centenas de milhares de jovens acamparam na área da vigília. Grupos religiosos se apresentaram no palco para animar o público. Leão XIV foi recebido no sábado com gritos e aplausos após sua chegada de helicóptero. Ele percorreu a imensa esplanada no papamóvel, enquanto os peregrinos corriam para tentar observar o pontífice de perto. Com mais de 500.000 metros quadrados, o espaço reservado para o evento é equivalente a quase 70 campos de futebol.