De Minaur elimina Tiafoe e vai às quartas do Masters 1000 de Toronto

O tenista australiano Alex De Minaur, número 8 do mundo, derrotou o americano Frances Tiafoe (N.12) neste domingo (3) e se classificou para as quartas de final do Masters 1000 de Toronto.

De Minaur fechou o jogo em 2 sets a 1, com parciais de 6-2, 4-6 e 6-4, em duas horas e 18 minutos.