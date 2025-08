Jovens católicos de todo o mundo começaram a se reunir em Roma neste sábado (2) para participar de uma vigília de oração com o papa Leão XIV, o ponto culminante do Jubileu, o "Ano Santo" da Igreja Católica, que espera reunir quase um milhão de fiéis.

(Vaticano religião igreja papa Itália, 680 palavras, já transmitida)

FOTOS, VIDEO

=== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÕES ===

-- AMÉRICAS

SAN SALVADOR:

Como Bukele conseguiu acumular tanto poder em El Salvador e tão rápido?

Uma medida que não surpreendeu ninguém. O presidente de El Salvador, Nayib Bukele, agora pode ser reeleito por vários mandatos. O Congresso, sob seu controle, abriu o caminho com uma reforma constitucional que consolida seu poder total.

(El Salvador eleições governo política reforma Congresso, 810 palavras, já transmitida)

-- ORIENTE MÉDIO

TEL AVIV:

Enviado americano se reúne em Tel Aviv com as famílias dos reféns israelenses

O enviado dos Estados Unidos para o Oriente Médio se reuniu neste sábado (2) em Tel Aviv com parentes dos reféns israelenses que permanecem em cativeiro na Faixa de Gaza, pouco após o Exército de Israel alertar que a guerra continuará "sem trégua" sem a libertação dos sequestrados.

(Israel EUA palestinos conflito diplomacia, 760 palavras, já transmitida)

=== SOCIEDADE, ARTES E MEIO AMBIENTE ===

PARIS:

Negociadores iniciam novo esforço para alcançar acordo contra a poluição plástica

Representantes de quase 180 países se reunirão a partir de terça-feira (5) na Suíça para uma nova e crucial etapa diplomática que tem a ambição de negociar o primeiro tratado mundial para eliminar a poluição plástica.

(ONU diplomacia oceano Suíça saúde meio ambiente, 660 palavras, já transmitida)

=== ESPORTES ===

-- FUTEBOL

Resultado e comentário da final da Copa América feminina entre Brasil e Colômbia

-- FÓRMULA 1

HUNGARORING:

Leclerc faz a pole do GP da Hungria de F1; Bortoleto é 7º

O piloto monegasco Charles Leclerc (Ferrari) vai largar da pole position no Grande Prêmio da Hungria de Fórmula 1, depois de ser o mais rápido no treino de classificação disputado neste sábado (2), no circuito de Hungaroring, que terminou com o brasileiro Gabriel Bortoleto (Sauber) na sétima posição.

(Auto F1)

--- CONTATO ---

Redação: [email protected]