Ataques ucranianos com drones deixam três mortos no oeste da Rússia

Três pessoas morreram e duas ficaram feridas no oeste da Rússia em ataques ucranianos executados com drones durante a madrugada de sábado, informaram as autoridades locais.

Na área de Rostov, um segurança de uma instalação industrial faleceu após um ataque com drones e um incêndio em um dos edifícios do complexo, segundo o governador interino Yuri Sliusar.

O presidente russo, Vladimir Putin, rejeitou os apelos para um cessar-fogo no conflito que já dura mais de três anos, apesar da frustração do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

Na região de Dnipropetrovsk, no centro-leste da Ucrânia, os ataques noturnos com drones russos deixaram três feridos, informou o governador Sergiy Lysak.

As demandas do Kremlin incluem que a Ucrânia ceda à Rússia as regiões de Donetsk, Lugansk, Kherson e Zaporizhzhia, cuja anexação foi reivindicada por Moscou, e que a Kiev desista do processo de adesão à Otan.

Por sua vez, seu homólogo ucraniano, Volodimir Zelensky, afirmou que apenas Putin pode encerrar a guerra e fez um novo pedido de reunião.

Na sexta-feira, Trump ordenou o envio de "dois submarinos nucleares para as áreas apropriadas", após os comentários "provocativos" do ex-presidente russo Dmitry Medvedev.