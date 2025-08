Taxa de desemprego nos EUA sobe para 4,2% em julho

A taxa de desemprego nos Estados Unidos subiu para 4,2% em julho, segundo dados do governo publicados nesta sexta-feira (1º) que mostram sinais de enfraquecimento no mercado de trabalho, enquanto as empresas se preparam para os efeitos das tarifas do presidente Donald Trump.

A principal economia do mundo registrou 73.000 novas vagas de emprego em julho, de acordo com o Ministério do Trabalho, menos do que o esperado por analistas.