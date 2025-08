EUA TARIFAS: Trump abala o comércio mundial com novas tarifas

O emissário de Donald Trump visitou, nesta sexta-feira (1º), locais de distribuição em Gaza de uma fundação apoiada pelos Estados Unidos e Israel, em uma viagem marcada pela denúncia da ONU de que as forças israelenses dispararam contra centenas de palestinos que aguardavam comida.

Trump abala o comércio mundial com novas tarifas

WASHINGTON:

O que muda com as tarifas de Trump e quais países afetam

Os Estados Unidos vão aplicar a partir de 7 de agosto sobretaxas à maioria dos seus parceiros comerciais. A Casa Branca anunciou na quinta-feira (31) os montantes dessas tarifas aduaneiras, que chegam a 41%.

(EUA diplomacia impostos comércio, 700 palavras - já transmitida)

-- EL SALVADOR POLÍTICA:

SÃO SALVADOR:

Bukele tem caminho livre para sua reeleição indefinida em El Salvador

O presidente de El Salvador, Nayib Bukele, obteve na quinta-feira(31) caminho livre para sua reeleição indefinida, depois que o Congresso, sob seu controle, aprovou uma profunda reforma constitucional que também ampliou o mandato de governo de cinco para seis anos.

(ElSalvador eleições política, 700 palavras - já transmitida)

FOTOS

SÃO SALVADOR:

Bukele, o 'ditador cool' que pode permanecer por muito tempo em El Salvador

O presidente salvadorenho, Nayib Bukele, não se importa de ser chamado de "ditador". Com uma grande popularidade por sua guerra contra as gangues e um poder quase absoluto no país centro-americano, agora ele tem caminho livre para buscar sua tão desejada reeleição sem limites.

(ElSalvador eleições política, 700 palavras - já transmitida)

=== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÕES ===

-- AMÉRICAS

BAKERSFIELD, EUA:

Líder sindical emblemática dos EUA Dolores Huerta incentiva mobilização contra Trump

Aos 95 anos, Dolores Huerta, uma das principais figuras da luta pelo trabalhadores agrícolas nos Estados Unidos, está mais ocupada do que nunca.

(EUA migração política, Entrevista, 700 palavras - a ser transmitida)

FOTOS

-- EUROPA

KIEV:

Ucrânia em luto após bombardeio que deixou 31 mortos em Kiev

A Ucrânia vive um dia de luto nesta sexta-feira(1º) após o bombardeio que atingiu a capital Kiev na madrugada de quinta-feira, e as autoridades informaram que o número de mortos aumentou para 31 vítimas, incluindo cinco crianças.

(Ucrânia Rússia UE conflito diplomacia, Nota Central, 750 palavras - já transmitida) FOTOS VÍDEO INFOGRAFIA

CIDADE DO VATICANO:

Jovens católicos de países em guerra chegam a Roma em busca de esperança

O palestino Khader Qassis viajou 32 horas até a Cisjordânia, atravessando controles militares e cruzando três países, para se unir a outras centenas de jovens católicos em Roma para uma peregrinação de uma semana.

(Palestinos Vaticano conflito, 500 palavras - já transmitida)

FOTOS

=== OUTRAS NOTÍCIAS POR TEMA ===

-- ECONOMIA

TÓQUIO:

Switch 2 dispara as receitas trimestrais da Nintendo

A Nintendo anunciou, nesta sexta-feira (1º), que suas receitas trimestrais mais que duplicaram em relação ao ano anterior graças ao Switch 2, o console de videogame vendido mais rapidamente no mundo após ser lançado em junho.

(Japão games Nintendo, 600 palavras - já transmitida)

--- CONTATO ---

Redação: [email protected]