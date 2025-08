Juíza bloqueia temporariamente deportação de hondurenhos e nicaraguenses nos EUA

Uma juíza federal bloqueou até novembro a deportação de hondurenhos, nicaraguenses e nepaleses cujo Status de Proteção Temporária (TPS) foi revogado pelo governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

Os Estados Unidos concedem o TPS a estrangeiros que não podem retornar com segurança a seus países devido a guerras, desastres naturais ou outras condições "extraordinárias". Esse status oferece cobertura legal e impede que essas pessoas sejam expulsas e percam seus empregos.

"A liberdade de viver sem medo, a oportunidade da liberdade e o sonho americano. É isso que os demandantes buscam", declarou a juíza distrital Trina Thompson em uma decisão de 37 páginas emitida na quinta-feira.

"Exige-se que eles expiem por sua raça, que partam por causa de seus nomes e que purifiquem seu sangue", acrescentou a juíza da Califórnia. "Este tribunal discorda", afirmou.

Cerca de 7 mil nepaleses atualmente contam com a proteção do TPS, concedida após o terremoto de 2015 no país asiático.