Inflação da zona do euro se mantém em 2% em julho

A inflação da zona do euro manteve-se estável em 2% em julho, segundo dados oficiais publicados nesta sexta-feira (1°). Os números contradizem as expectativas de que os aumentos dos preços ao consumidor se moderariam.

A inflação no conjunto da União Europeia (UE) permaneceu sustentada em parte por uma queda dos preços da energia menor que a do mês anterior, de acordo com os números revelados pela agência de estatísticas do bloco.