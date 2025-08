Ex-presidente da Colômbia, Uribe recorre à 'oração' antes de apelar de sua condenação

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Nesta sexta, uma juíza anunciará quantos anos ele terá que passar na prisão. A defesa de Uribe anunciou que apelará desta condenação em primeira instância, pelo que também será definido se o ex-presidente permanecerá livre enquanto sai a decisão sobre o recurso.

"E é preciso pensar muito mais na solução do que no problema. Por isso, estou na preparação da argumentação para sustentar a apelação da minha defesa material", escreveu o ex-presidente de 73 anos no X, em sua primeira reação à sua condenação.

O líder da direita da Colômbia, que se tornou o primeiro ex-presidente condenado da história do país, assegurou que busca refúgio em seus entes queridos e "fundamentalmente na oração".

Quando os advogados de defesa apelarem, o caso seguirá para o Tribunal Superior de Bogotá, que tem até 16 de outubro para ratificar sua condenação ou revogá-la, absolvendo-o. Se passar desta data, o processo será arquivado.