Chile paralisa mina de cobre para resgatar 5 mineiros após desmoronamento

O Chile paralisou nesta sexta-feira (1º) as atividades da mina de cobre El Teniente, pertencente à estatal Codelco, maior produtora mundial do metal, para facilitar as operações de busca de cinco mineiros presos após um desmoronamento, que já resultou em uma morte.

El Teniente, com 4.500 km de galerias, é a maior mina subterrânea de cobre do planeta. No ano passado, produziu 356 mil toneladas do metal, 6,7% de toda a produção de cobre do Chile.