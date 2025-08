Atacante Igor Paixão deixa Feyenoord e assina com Olympique de Marselha

O atacante brasileiro do Feyenoord, Igor Paixão, assinou com o Olympique de Marselha nesta sexta-feira (1º), anunciou o clube francês, sem revelar a duração do contrato ou o valor da transferência.

De acordo com informações que circularam nos últimos dias sobre a transferência, o ponta brasileiro de 25 anos assinou um contrato de cinco anos com uma taxa de transferência estimada em € 35 milhões (cerca de R$ 225 milhões pela cotação atual), o que o tornaria a contratação mais cara da história do clube do sul da França.