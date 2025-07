Noruega receberá centro de dados para IA gerido por parceria que inclui OpenAI

Para essa iniciativa, batizada de Stargate Norway, as empresas Aker e Nscale, que serão proprietárias de 50% do centro de dados, investirão cerca de 1 bilhão de dólares (quase 6 bilhões de reais) na fase inicial do projeto, afirma o comunicado conjunto.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

"O lançamento de uma das primeiras gigafábricas de IA da Europa representa um marco estratégico para a região e reforça seu papel no cenário mundial de IA", declarou Josh Payne, presidente executivo da Nscale.

A fábrica estará localizada em Kvandal, perto de Narvik, no norte da Noruega, e será alimentada exclusivamente por energias renováveis, já que esta região possui abundantes recursos hidrelétricos.

A OpenAI, gigante americana de IA generativa e desenvolvedora do ChatGPT, será um dos primeiros clientes.

Trata-se da "primeira iniciativa da OpenAI em matéria de centros de dados no continente, assim como a primeira sede europeia no âmbito do seu programa 'OpenAI for Countries'," destacam as empresas no comunicado.