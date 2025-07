Morre fundador holandês do Moscow Times aos 72 anos

Após a invasão da Ucrânia pela Rússia em fevereiro de 2022, o jornalista, que já havia alertado anteriormente sobre o retrocesso da liberdade de imprensa na Rússia, transferiu o Moscow Times para Amsterdã e apoiou meios de comunicação no exílio como a TV Rain e o Meduza.

O jornalista holandês Derk Sauer, fundador do jornal The Moscow Times em 1992 e fervoroso defensor da imprensa independente russa, faleceu nesta quinta-feira (31), aos 72 anos, em consequência de um acidente de vela ocorrido na Grécia em junho, anunciou sua família.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Em 1999, cofundou o jornal econômico Vedomosti, como parte de uma parceria com o Financial Times e o Wall Street Journal. Em 2020, esse jornal, que havia se tornado um dos meios de comunicação mais respeitados na Rússia devido à sua independência editorial, foi adquirido pelo proprietário de um meio pró-Kremlin.

No entanto, Derk Sauer é conhecido sobretudo pela criação do Moscow Times, pouco depois do colapso da União Soviética. Este jornal em língua inglesa era destinado a expatriados, mas posteriormente ganhou um amplo público graças às reportagens sobre política, economia e sociedade na Rússia.

Em 2005, ele vendeu o Moscow Times, mas o recomprou em 2017 para relançá-lo como um meio digital antes de transferi-lo para os Países Baixos.

A Rússia classificou o meio como uma "organização indesejável" em julho de 2024 e proibiu suas atividades em território russo.