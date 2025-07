Justin Timberlake revela que foi diagnosticado com doença de Lyme

O príncipe do pop, Justin Timberlake, revelou nesta quinta-feira (31) que foi diagnosticado com a doença de Lyme, em uma publicação na qual também comemorou com seus fãs o fim de sua turnê mundial.

"Entre outras coisas, tenho lutado com alguns problemas de saúde, e fui diagnosticado com a doença de Lyme", escreveu o artista americano de 44 anos em sua conta no Instagram.