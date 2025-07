Trump ameaça Índia com tarifas de 25% a partir de 1º de agosto

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Até o momento, apenas seis acordos foram anunciados: com a União Europeia (UE), o Reino Unido e o Japão, cujos produtos terão sobretaxas de 15%, e com as Filipinas, o Vietnã e a Indonésia. No entanto, na maioria dos casos, nenhum documento foi assinado.

Trump garantiu em sua plataforma Truth Social que não anunciará outra extensão nesta sexta-feira e que as tarifas entrarão em vigor.

Desde abril, a maioria dos parceiros comerciais dos Estados Unidos paga um mínimo universal de 10%. A partir de sexta-feira, todas as tarifas acima desse percentual serão aplicadas, o que Trump chama de "tarifas recíprocas". No caso do México, serão de 30% e, no caso do Brasil, de 50%, caso não cheguem a acordos antes disso.

Trump também destinou uma tarifa alta para a Índia.