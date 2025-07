Um terremoto de magnitude 8,8 no Extremo Oriente da Rússia, um dos mais fortes já registrados, provocou tsunamis com ondas de até quatro metros nesta quarta-feira (30) e alertas de evacuação dos Estados Unidos à Colômbia. Autoridades russas relataram ferimentos leves, mas não registraram mortes.

Um ataque armado na noite de terça-feira (29) em um funeral no centro da Cidade da Guatemala deixou ao menos sete mortos e 13 feridos. As autoridades o vincularam a disputas entre gangues.

Cidade britânica de Birmingham se despede de Ozzy Osbourne

Milhares de pessoas devem se despedir, nesta quarta-feira (30), do músico britânico Ozzy Osbourne, lenda do heavy metal que liderou a banda Black Sabbath, em um cortejo fúnebre em sua cidade natal, Birmingham, antes de seu enterro em uma cerimônia privada.

-- ORIENTE MÉDIO

PARIS:

Gaza, vista do céu, é um território submerso na escuridão

A Faixa de Gaza, amplamente privada de eletricidade por Israel desde que a guerra contra o Hamas começou, aparece à noite sete vezes menos iluminada do que antes de 7 de outubro de 2023, segundo um cálculo da AFP baseado em dados de satélite da Nasa.

-- ÁSIA

XANGAI:

China quer superar EUA no setor da IA

A China quer ultrapassar os Estados Unidos no setor de inteligência artificial (IA). Essa foi a mensagem clara da Conferência Mundial de Inteligência Artificial (WAIC), realizada em Xangai.

=== ECONOMIA ===

WASHINGTON:

PIB dos EUA cresce 3% no 2º trimestre, melhor que o esperado

O crescimento econômico dos Estados Unidos acelerou no segundo trimestre do ano, de acordo com dados oficiais divulgados nesta quarta-feira (30), enquanto analistas alertaram para distorções, à medida que as empresas buscam se antecipar às tarifas do presidente Donald Trump.

BRUXELAS:

PIB da zona do euro cresceu 0,1% no 2T, mas tensões comerciais afetam a perspectiva

O PIB da zona do euro experimentou um crescimento de 0,1% no segundo trimestre do ano, anunciou, nesta quarta-feira (30), a agência europeia de estatística Eurostat, embora analistas apontem que as tensões comerciais afetem a tendência para o resto do ano.

SANTIAGO:

Como as tarifas de Trump impactarão o cobre chileno?

A ameaça dos Estados Unidos de impor uma tarifa de 50% sobre o cobre elevou o seu preço. O Chile, maior produtor mundial do metal, está confiante de que poderá evitar a punição de Donald Trump em negociações acirradas em Washington.

WASHINGTON:

Cinco produtos ameaçados pelas tarifas de Trump

Os Estados Unidos estão se preparando para aumentar tarifas sobre dezenas de parceiros comerciais na sexta-feira se eles não chegarem a um acordo com o presidente Donald Trump.

