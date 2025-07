Índia quer fechar acordo comercial 'justo e equilibrado' com EUA

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Horas antes, ao anunciar a medida tarifária em sua plataforma Truth Social, Trump denunciou que os EUA têm "um déficit comercial gigantesco com a Índia".

"Temos pouco intercâmbio comercial com eles porque suas tarifas aduaneiras estão entre as mais altas do mundo e as barreiras não tarifárias são as mais abomináveis", afirmou.

O presidente americano disse ainda que a Índia terá uma "penalidade" adicional à tarifa de 25%, que não especificou, pela compra de petróleo e armas russas "em momentos em que o mundo quer que a Rússia pare de matar na Ucrânia".

A taxa de 25% anunciada nesta quarta-feira é apenas um ponto percentual menor do que a prevista para a Índia em abril, que era de 26%.