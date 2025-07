Grécia tem ajuda da UE na luta contra incêndios florestais

Regiões gregas sofrem com onda de calor há quase uma semana, com temperaturas acima de 40 °C em muitas áreas. Na Turquia, termômetros passam dos 50 °C, novo recorde no país.Pelo segundo dia consecutivo, a Grécia luta neste domingo (27/07) contra incêndios florestais violentos, que devastam casas e forçam a retirada de moradores. O país solicitou assistência da União Europeia para combater o fogo. De acordo com um porta-voz do corpo de bombeiros, o governo de Atenas solicitou seis aeronaves de combate a incêndios por meio do mecanismo de proteção civil RescEU. Bombeiros da República Tcheca já estão no país prestando apoio, e dois aviões italianos estavam previstos para chegar neste domingo, de acordo com o corpo de bombeiros. Áreas ao norte de Atenas, nas ilhas de Eubeia, Citera e Creta, e na península do Peloponeso, são particularmente afetadas. Inúmeras casas no norte de Atenas foram destruídas ou danificadas. Embora as autoridades afirmem que não há mais uma frente de incêndio ativa, focos isolados de brasas continuam a arder. Cinco focos ativos Cinco incêndios permaneciam ativos neste domingo no Peloponeso, a oeste da capital Atenas, e nas ilhas de Eubeia e Citera. Aviões e helicópteros retomaram seus trabalhos em várias áreas do país ao amanhecer. Meteorologistas previram que os fortes ventos que alimentaram as chamas no domingo diminuirão na maioria das áreas afetadas, mas alertaram que a ilha de Citera continua enfrentando condições de vento "preocupantes". Na manhã de domingo, alertas de evacuação foram enviados aos moradores da ilha, localizada na ponta sudeste do Peloponeso, enquanto o fogo continuava a se espalhar descontroladamente. Dezenas de bombeiros, apoiados por três helicópteros e dois aviões, combateram o incêndio em Citera, que eclodiu na manhã de sábado e forçou a evacuação de uma popular praia turística. Onze regiões gregas em risco Onze regiões da Grécia ainda enfrentam alto risco de incêndio, de acordo com as autoridades. Bombeiros estão mobilizados em diversas áreas do Peloponeso, e vários incêndios foram registrados durante a noite na ilha de Eubeia, perto de Atenas, onde as chamas queimaram grandes áreas de floresta e mataram milhares de animais de fazenda. Os trabalhadores trabalharam desde o amanhecer para reparar os graves danos à rede elétrica da ilha, e alguns povoados enfrentavam problemas de abastecimento de água. Mais ao sul, em Creta, foi relatado que os incêndios que eclodiram na tarde de sábado e destruíram quatro casas e uma igreja estavam agora controlados. Em Kryoneri, ao norte de Atenas, a polícia reforçou a segurança na área em meio ao temor de que as casas abandonadas pelo incêndio que eclodiu no sábado fossem saqueadas. Onda de calor O primeiro-ministro grego, Kyriakos Mitsotakis, escreveu nas redes sociais que qualquer pessoa que tenha perdido bens materiais "deve saber que o Estado estará ao seu lado". A Grécia sofre com uma onda de calor há quase uma semana, com temperaturas acima de 40°C em muitas áreas, embora a expectativa seja de que o calor diminua a partir de segunda-feira. Como muitos países, a Grécia está vivenciando verões cada vez mais quentes devido às mudanças climáticas, que aumentaram a duração, a frequência e a intensidade dos incêndios florestais. Serviços de emergência também estão combatendo incêndios florestais na Turquia. Na província de Bursa, no oeste do país, as chamas se aproximaram de áreas residenciais, e cerca de 1.300 pessoas foram retiradas para locais seguros, segundo o ministro dos Transportes, Abdulkadir Uraloglu. De acordo com dados oficiais, 500 pessoas estão trabalhando no local. Na província de Karabük, no noroeste da Turquia, os bombeiros combatem as chamas pelo quarto dia consecutivo. Segundo dados oficiais, 14 vilarejos foram evacuados. Turquia tem novo recorde de calor A causa dos incêndios não foi inicialmente esclarecida. A Turquia tem enfrentado condições extremas de calor e seca nos últimos dias, afirmou o ministro turco das Florestas, Ibrahim Yumakli. Um novo recorde de calor foi quebrado na sexta-feira: de acordo com o Ministério do Meio Ambiente em Ancara, as temperaturas em Silopi, no sudeste do país, chegaram a 50,5 graus Celsius. Esta foi a temperatura mais alta já registrada; o recorde anterior era de 49,5 graus Celsius em agosto de 2023. md (AFP, DPA)